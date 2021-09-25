藍月擋車 逼搶須到位 哥帥着重中後場推進 基亞利殊融入快

車路士vs.曼城

now611/621台 晚上19：30直播

早前淺談過今屆四雄爭霸格局，當中以雙藍可靠程度高於雙紅。只是暫時曼城最備受傷病問題困擾，故亦稍為落後，其實也僅差在首戰敗走熱刺罷了。有趣的乃哥帥想法，上周悶和修咸頓後念茲在茲，無論被問及球迷反應、史達寧居中、欠缺正前鋒、前場創造力不足，他的答案都包含「build up」一詞，歸咎中後場推進不佳之謂也。

傷病無阻前景 人腳配置影響成效

宜效法熱刺 拉空敵軍中路尋機

確實，曼城於這年多已熟習沒有正宗中鋒的踢法，以誰掛帥或真九假九分野不大，重點為周邊配套，尤以中後場組織對抗逼搶最關鍵。雙中堅加門將為底盤、前方由兩閘收窄傍住防中的基本架構，很難話變就變，因此成效取決於個人能力。對比一下今季有洛迪的日子，以及上輪防中乃破壞優於建設的老將費蘭甸奴、中堅之一為綜合值最低的尼敦阿基，無法拆解修咸頓精心擬定的四二二二冒險壓迫，也就不覺希奇了。

昨天哥帥僅稱仍有幾個傷兵，拒絕透露誰行誰不行。固然他可進取些，由根度簡保護後防，此舉於個別場合無傷大雅，卻大概不會用於今仗，畢竟歐聯決賽之敗記憶猶新；同樣地，亦將摒棄放生車仔翼衛的施壓模式，猜測會效法熱刺般顧及闊度，甚或果敢地全面壓前，讓中堅面對單打獨鬥風險。儘管瘋搶不可能維持九十分鐘，但只要初段搶到幾球，憑藍月中前場整體水平勝過熱刺，有回報的希望自然較高。

於是話題又回到車仔拔刺之役。紐奴不止勇於逼搶，更聰明為把卡尼放在偏左再縮後，不斷拉走敵方中堅及中場，於中路製造三打二的優勢。直至孫興慜半單刀被Kepa封住、軍醫替二人療傷的間隙，杜曹跟隊長艾斯派古達開會，決定拉後美臣蒙特變陣三五二，方穩住陣腳。當時便想，若盧卡斯莫拉無恙，取代速度平平的盧施素，熱刺必不至空手而回。

捷西斯擅入楔 踢右翼與獲加互補

蒙特受傷 車仔料踢三中場

無疑隨着蒙特養傷，估計車仔一開始就會是三中場，惟曼城攻擊線亦盡屬走位、硬爆、快速互傳的能手，矛盾對撼難料高低。一如紐奴跳出框框，哥帥向來不拘泥於刻板概念，乃破解杜曹金鐘罩的重要元素。像捷西斯既然不擅長背門功而精於盲眼位入楔，那便乾脆放在右翼，跟收中不疊瓦的基爾獲加互補，攻勢依然立體；中鋒繼續磨礪可塑性高的費倫托利斯，進度也可圈可點。

上季已提及哥帥改造托利斯是突破了柏高原本設想，如今基亞利殊的融入，一樣超乎預期。也許隊友個個好波，有助減輕「維拉柏豪」在母會以至英軍的個人主義，於藍月甚少死扭博取無意義的罰球，傳球夠快、更難捉摸，而且已能跟捷西斯兩翼呼應、捕捉門前食糊位，初步看來這一億鎊算有價值。老實講，柏高不甚在乎曼城勝或負，卻絕對渴望車仔輸番一場半場，使爭標路更可觀，油王又有更大理由於一月買人，僅此而已。

（蘇柏高球評）