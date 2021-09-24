蘇帥斥魔兵遲入局招敗 曼聯14年來主場首負鎚仔 熱刺車路士齊闖16強

韋斯咸16強惡鬥衛冕曼城

曼聯周日於英超交鋒作客以2：1險勝韋斯咸，此役正選陣容全變，改由安東尼馬迪爾、查頓辛祖及連格掛帥攻堅，中場桑馬達和雲迪碧克從後策應。開賽僅9分鐘，韋斯咸的蘭仙尼抽入先開紀錄，隊友中場拍檔麥克盧保則在3分鐘後，於禁區內拉跌連格卻沒被判12碼。「紅魔」往後大舉反撲，下半場調入前鋒格連活特及中場般奴費南迪斯，但全場27次攻門均未能轉化成入球，終自2007年5月後，首次在奧脫福球場負「鎚仔幫」。聯賽盃16強於下月26日開打，韋斯咸將作客曼城爭晉級。

蘇斯克查埋怨道：「己隊最初10分鐘行軍緩慢，無論有球在腳與否，球員都像路人甲般。我們不能期望這樣的表現能獲勝，必須盡快入局。」馬迪爾此役被指效率不足，蘇帥回應說：「我拒絕歸咎個別球員，他的表現與其他隊友一樣。可是，球隊有27次攻門委實不錯。」對於收起基斯坦奴朗拿度等主力，蘇帥解釋道：「球季是漫長的，前面有不少大戰，包括歐聯、英超和足總盃，每一場比賽都是重要的，所以有這樣的正選陣容決定，有時你需要冒險。」

卡尼華拿分途破入球荒

另外，熱刺藉中場尼當比利先於14分鐘建功，隊友箭頭哈利卡尼後在23分鐘開齋領前，卻被主場的狼隊分別在38和58分鐘破門追和2：2，卡尼其後在互射12碼得手，終助熱刺以3：2勝出，下場作客般尼。車路士亦有前鋒迪姆華拿打破今季入球荒，與作客的阿士東維拉各一言和，「藍戰士」之後在互射12碼以4：3勝出，16強迎戰修咸頓。