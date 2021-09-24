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2021年9月24日星期五
不甘傷退換成果 吳家鋒逐夢巴黎 新星變老手 開竅平港績
俞雅欣全運跳遠闖決賽 誓刷新香港紀錄締佳績
蘇炳添客串200米接力 助廣東隊添銀
競委會介入排總風波 要求相關人士提供資料助查
祖雲險勝開齋 艾帥促拋開積分榜壓力
賓施馬傳射居功 領皇馬狂數馬略卡
電視精選
蘇帥斥魔兵遲入局招敗 曼聯14年來主場首負鎚仔 熱刺車路士齊闖16強
占士落實投卡塔爾艾雷恩
體壇快訊：女馬世績保持者退役
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【明報專訊】（請看附圖）
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