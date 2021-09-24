競委會介入排總風波 要求相關人士提供資料助查

取消5球會資格法律文件未公開

ALPS沙灘排球組織、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會，近日在社交網發聲明提及今年5月突遭排總解除正式會員資格，排總直至周一發表聲明，反駁是處理投訴時，發現無客觀準則作為批核基礎。5間球會在前晚先後發表相同字眼的聲明回應，除了表示出席「DQ簡報會」時被禁止提問，認為有欠公開透明，亦再次要求排總公開相關法律文件；排總前晚未有回覆本報查詢會否公開相關文件。仁濟排球隊教練陳建達昨日接受香港電台訪問時稱，球隊當初按要求撰寫申請信，近年成績亦佔據甲一頭3名，質疑緣何以此成績仍沒資格成為正式會員。他又表示事情自5月發展至今，向排總查詢一直未獲正面回應，被問及會否再有下一步行動時表示迷惘。

競委會昨日表示介入事件，並稱正了解當中有否引起《競爭條例》下的競爭問題，除要求相關人士提供資料，亦呼籲外界如有資料可聯絡該會。競委會提及今年7月發表的意見公告，列明行業協會的入會規則應具透明度、合乎比例、不含歧視成分，昨日亦再次呼籲所有行業、體育、專業及工商協會或組織，主動審視入會及開除會籍的準則及程序，如有需要應適當修改，以確保符合《條例》規定。