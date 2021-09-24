俞雅欣全運跳遠闖決賽 誓刷新香港紀錄締佳績

資格賽第2跳5.99米排第12

以6.31米保持港績的港隊女將俞雅欣，昨早於西安奧體中心出戰跳遠資格賽，首跳做出5.87米，第2跳以5.99米排名12位，第3跳則因犯規未錄得成績。天津隊對手章文穎同樣在第3跳失手，只做出5.64米，亦因第2跳的5.93米不及俞雅欣，令這名港將得以取得決賽最後一席。

浙江隊的龔璐穎以6.40米居首，她的隊友陸敏佳及河南隊的許小令，分別以6.31米及6.24米排第2、3位，曾奪亞洲賽銅牌的俞雅欣今晚若能刷新香港紀錄，有望衝擊獎牌。女子4×100米接力隊則因潘幸慧在深圳隔離訓練時受傷，未有出發西安賽場，昨早改由「欄后」呂麗瑤伙拍陳佩琦、李巧怡及江俊淇，跑出46.55秒排小組第5名，未能晉級。

高球港將黑純一列第3 今爭牌

而高爾夫球男將黑純一昨在第3天賽事做出低標準4桿，總成績為低標準12桿的201桿，由第4位微升至並列第3，今在壓軸一輪爭獎。單車隊戰畢場地項目後，今早亦會於洛陽轉戰公路項目，梁穎儀與童森打頭陣出戰女子個人計時賽，朱浚瑋及何柏爾則會在男子組爭牌。