不甘傷退換成果 吳家鋒逐夢巴黎 新星變老手 開竅平港績

文、圖：鄭嘉慧

9月11日下午，攝氏逾30度高溫，更是久別賽場4個月，但吳家鋒狂飈100米跑出10.28秒，追平徐志豪保持11年的香港紀錄。3小時迎來決賽，儘管有人偷步導致三度起跑，但大勇的他仍輕鬆做出10.35秒，成為香港田徑系列賽第4站王者。面對不利環境，他冷靜跑出突破，沉澱數天坐下來思考，起初還是帶點茫然：「係囉，點解呢？灣仔場的風勢確有幫助，又或者是人大了，心定了，學懂如何應對困難，不再如以往般比賽時一片空白。」

雙腳筋腱受損 學懂接受傷患

昔日的一片空白，不是沒有原因。早於學界賽場成名，家鋒未足20歲便登陸2012年倫敦奧運，與鄧亦峻、黎振浩及徐志豪，歷史性出戰男子4×100米接力賽。一年過後，他們力壓日本隊及中國隊，成為接力亞洲冠軍。然而享受過數年風光，「接力四虎」幾乎都受傷患打擊，像黎振浩在2014年仁川亞運初賽，苦撐上場後受傷倒地，接力隊變陣艱苦奪銅。飽受阿基里斯跟腱撕裂之痛的家鋒，亦要在2017年注射PRP治療痛處，翌年亞運只隨接力隊以第7名畢業。

家鋒憶起傷患之痛，不下一次想過放棄：「打針後一段時間，痛楚更強烈，亞運夾硬跑，甚至因為釘鞋太緊，要赤腳步出賽場，最後一分鐘才穿上。我還問教練，明明大家都很盡力，為何仍是包尾，真的好難受，那是我最想放棄的一次。」灰到盡頭，令他抖擻精神的，是心底裏的一份不甘：「亞運後放假，看到蘇炳添的進步，還有其他國家的水平，就想冇理由會輸咁多，然後又想繼續去搏命。」

疫下領悟平常心 10.28秒寫歷史

鬥志重燃，傷患卻不會消失，家鋒的戰友亦人面全非。黎振浩與徐志豪相繼退役，35歲的鄧亦峻勢於明年離隊，這個昔日的小師弟變身大師兄，掙扎至今把疫情轉化成契機。香港體育學院近兩年疫下一度「封關」，家鋒難料比賽前景未有留守，回家靜思反而豁然開朗：「其實6年來痛楚沒有走過，但我現在懂得食住個傷。我都是最近兩年才有這種平常心，加上十多年訓練累積而來的能力，就像這次系列賽決賽3次起跑，都可跑出10.35秒，便證明心態技術都穩定下來。」

從力壓中、日接力隊稱雄亞洲，到今天墮後苦苦力追，10.28秒平紀錄讓家鋒再見曙光，下月步入29歲的他自然期望乘勢而上。要追趕那停滯的數年，科學化訓練是他的渴求，還需倚靠平穩的心理狀態：「中國隊數年前請來Randy（美籍教練），科研在蘇炳添身上看到成效，我當然希望有此機會嘗試，同時要繼續訓練儲足彈藥，未來3年做出一槍好時間。若能夠跑入巴黎奧運，或許就是最圓滿的句號。」