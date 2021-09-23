陣前傳被炒 高文暗批巴塞 不滿淪代罪羔羊 反斥球會投資無道

卡迪斯vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨04：00直播

巴塞周二在西甲主場只能與CF格蘭納達賽和1；1，明晨作客卡迪斯圖返勝軌，料續靠菲臘比古天奴及迪比等攻堅。朗奴高文昨出席賽前記者會時未有回應提問，僅稱球隊在沒有大額投資的狀態下重建，呼籲各界給予耐性，歷時僅3分鐘便離場，遭外界質疑是不滿成為戰績低迷的代罪羔羊。馬卡報等西班牙傳媒報道，會長拿樸達將解僱去年8月上任的朗奴高文，主因是他上仗賽後稱巴塞已非「地上最強」，改用直接傳中踢法亦與球會理念南轅北轍。據報巴塞將於未來1個月決定新帥人選，但高額賠償金勢成障礙，除解僱朗奴高文需賠償約1170萬歐元（約1.1億港元）外，當日他從荷蘭隊「跳槽」時的解約費用，亦要由巴塞承擔。

賠償金成障礙 小白獻計沙維回巢領軍

而拿樸達昨在社交網上載影片，呼籲球迷續支持巴塞，亦指現階段需冷靜應對，疑暗示已制訂重建大計。據報巴塞的新帥首選為比利時隊教練馬天尼斯，這名祖籍加泰隆尼亞的48歲教練擅長短傳滲透戰術，符合巴塞風格。然而馬天尼斯仍有合約在身，與另一人選李斯特城領隊羅渣士的情况相似，意味巴塞「橫刀奪愛」需大破慳囊。曾效力巴塞的神戶勝利船球星恩尼斯達獻計，由昔日戰友沙維回巢領軍：「若你問我有否想像沙維在場邊指揮巴塞球員，我會說有。他一直為領軍做好準備，我相信他有能力接受挑戰。」沙維球員生涯帶領巴塞八奪西甲冠軍及4次稱霸歐聯，2019年掛靴後執教卡塔爾球會艾薩德表現出色，加上與巴塞體育顧問佐迪告魯夫等關係密切，重返母會執教可獲各派系支持。

阿蘇梅開二度 領馬體會反勝保不敗身

另外，馬德里體育會昨晨於西甲憑復任正選的射手「阿蘇」蘇亞雷斯梅開二度，領軍作客以2：1反勝基達菲，6戰4勝2和續不敗。華歷簡奴則有新加盟的老將法卡奧在96分鐘絕殺，連續兩仗後備入替建功，作客以2：1反勝畢爾包。