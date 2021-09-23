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2021年9月23日星期四
港劍隊2銅3最佳謝幕 江旻憓領女重取第7 寫歷史添亞運信心
東奧金牌力士石智勇超世績封王 湯慕涵200自締全國紀錄
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體壇快訊：37歲名射手列迪克退役
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【明報專訊】（請看附圖）
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