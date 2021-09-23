南野拓實起孖 紅軍英聯盃捕雀過關

哥頓「地標」 舊會打比郡獲百萬應急

曼城反勝英甲隊 愛華頓出局

利物浦昨派出多名副選，仍憑今季首次上陣的南野拓實梅開二度，加上奧歷治建功，以3：0大勝英超榜尾的諾域治。南野拓實首6個入球均在作客時取得，成為紅軍史上第一人，領隊高普大讚這名26歲日本隊前鋒：「他在季前訓練表現出色，雖然曾受傷，但沒有人懷疑他的能力。」此外，紅軍16歲小將凱迪哥頓首次上陣，正選踢足全場表現不俗，據報這名鋒將完成處子戰後，其前球會打比郡將獲10萬鎊（約107萬港元）轉會獎金，為這支最近進入破產託管的英冠球會得到一小筆橫財應急。

另邊廂，衛冕的曼城在主場意外地先落後，但憑馬列斯梅開二度，以6：1大炒英甲的韋甘比。後者「大隻佬」前鋒艾堅芬華年屆39歲，但上陣65分鐘在前場多次帶來威脅，獲曼城領隊哥迪奧拿讚揚是英格蘭足球的傳奇。

其餘賽事有3場戰至互射12碼，愛華頓作客以7：8不敵英冠的昆士柏流浪出局。列斯聯作客亦戰至互射12碼，以6：5挫富咸，由曼聯來投的丹尼爾占士雙喜臨門，除了有份操刀12碼，賽前亦在曼徹斯特陪伴妻子分娩，見證兒子出生。

C朗壓美斯膺今年足壇吸金王

另外，福布斯公布今年度足球員收入排行榜，基斯坦奴朗拿度（C朗）稅前收入達1.25億美元（約9.73億港元），超越美斯的1.1億美元，冠絕眾星。美斯的巴黎聖日耳門隊友尼馬和基利安麥巴比，分別排第3和4位。