追月夜言和東方 10人傑志開季不勝兼折將

丹恩開紀錄 羅拔圖領紅

3將傷退 東方藉王力威頭槌逼和

傑志今季首場正式賽事以0：3大敗予理文，4日後再戰遇上宿敵東方龍獅，有球星丹恩奴域及巴爾拿復任正選，東方主教練盧比度首度領軍倒戈，賽前走向傑志後備席與總監朱志光及球員寒暄。開賽首10分鐘不乏埋牙場面，東方今場正選唯一外援中場米基爾於5分鐘在禁區頂勁射，被今場傑志正選門將保羅飛身撲出底線。戰至17分鐘，東方左閘黃梓浩在禁區頂踢跌傑志小將趙聡悟，陳晉一主射罰球中柱，丹恩奴域門前「執雞」補射得手，領先1：0，延續其對東方必有入球的紀錄。「藍鳥」於30分鐘幾乎再下一城，陳晉一接應傳中在門前僅頂斜。

完半場前傑志守將謝家強因傷退下火線，由唐建文入替，中堅羅拔圖其後再對米基爾犯規，兩黃一紅被逐。東方打多一人，上半場最後一擊門前混戰未能扳平，傑志半場領先1：0。換邊後2分鐘，少踢一人的傑志禍不單行，再有另一守將杜馬思傷出，由中場查理史葛入替串演中堅。結果東方在50分鐘由王力威近門頭槌扳平，再換入兩名西班牙籍新兵馬高斯及杜華利，首為新東家上陣。雙方其後互有攻守，但未能打破僵局，傑志補時階段再有丹恩奴域受傷被換出，但場邊所見未有大礙，雙方踢成1：1平手，傑志開季兩場菁英盃都未能打開勝鼓，下場將於下周日對標準流浪。