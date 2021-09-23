港劍隊2銅3最佳謝幕 江旻憓領女重取第7 寫歷史添亞運信心

江旻憓前晚於個人賽銅牌戰擊敗東奧冠軍孫一文，領獎過後笑說中秋夜要提早休息，準備昨早在天津展開的團體賽。她與奧運戰友連翊希及全運個人賽16強對手何廸琳合作，陣容缺少已返美繼續學業的另一奧運主力佘繕妡，亦因朱嘉望隔離訓練時受傷，只能半力出戰團體賽。不過，3名女將在首圈16強仍以39：34擊敗浙江隊，位列7號種子的她們晉級8強後，即遇上由孫一文、朱明葉、林聲及許安琪的奧運聯合隊，力戰以42：45僅負，跌入5至8名名次賽。港隊再於首場名次賽以36：45敗予江蘇隊，壓軸一擊以45：33大勝安徽隊，以第7名完賽。

男子重劍隊派出方凱申、何瑋桁、吳浩天及黎家俊，挾10號種子身分在團體賽16強挑戰7號種子上海隊，先以36：30取勝，惟8強以32：43不敵福建隊，同樣跌入名次賽。他們於首場名次賽以45：44險勝山東隊，再於次仗以43：42勇挫江蘇隊，以第5名畢業，寫下香港歷來全運此項最佳成績。港隊自東奧後直飛深圳隔離，金牌劍神張家朗出發天津前一天受傷，男子花劍隊雖缺少這名主力，日前仍憑張小倫、楊子加及蔡俊彥，合力刺走團體賽銅牌，前天再有首征全運的江旻憓奪得重劍個人賽銅牌。

返港短休 11月轉戰世盃

總教練鄭兆康更透露，除了重劍男將昨在團體賽創下全運港隊歷史，女重的第7名及以第4名飲恨失牌的女子花劍隊，同樣屬港隊於各自劍種的歷來最佳，在明年亞運前振奮士氣，他喜道：「中國重劍水平屬世界頂尖，女隊對陣等同國家隊的陣容緊咬比數，男隊亦連贏江蘇、山東等強隊，已令我非常滿意，花劍隊的綜合能力與中國隊仍有差距，但今次藉強手交流，對日後爭取佳績幫助極大。」鄭兆康與女子重劍隊自東奧後未停步，但他笑言團隊亦只能夠短休，隨即要為新季準備：「11月尚有世界盃，教練團會仔細部署計劃，予劍手最佳環境準備明年亞運。」

陳銘泰男子跳遠取第12

劍擊隊今晚將返抵香港，田徑隊則續於陝西爭牌。女將陳佩琦於200米跑預賽小組以25.71秒敬陪末席，今晚轉戰女子4×100米接力賽。而男子跳遠代表陳銘泰日前在資格賽以7.68米晉級後，昨晚在決賽憑第2跳的7.51米，以第12名完成賽事。