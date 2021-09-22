排總為撤會籍解畫 糾正前董事局決定

稱欠透明投訴成立

已去信球會解釋決定

5間球會力臻、仁濟、ALPS、葵青女排及青龍，上周六在社交網表示今年5月突被排總解除正式會員資格，要求董事局公開交代，當時排總回覆傳媒稱已兩次發信交代，不會再回應，但前天突發表聲明，先是以準會員形容5間球會，再解釋上屆董事局在去年12月新屆選舉投票前，不足兩星期便通過5會的正式會員申請，其他會員要求推翻決定，不獲時任董事局接納；現屆董事局上任後，今年1月聘請律師行及大律師，審視批核及通過5名正式會員的合理性及合法性，終認為批核基礎沒有客觀準則，並決定由董事局糾正缺乏公開透明入會政策的工作。

該會提及，排總過去兩年未就準會員申請時間和條件提出建議、討論及決議，承認「準會員甚至所有本會屬會無從得知任何由準會員成為正式會員的條件」。

未提取消資格準則

5球會促公開法律文件

排總亦稱準會員若連續3年不符合準則，會被取消準會員資格，但聲明未提及準則內容。5間球會昨在社交網再次回應，表示「強烈反對排總官腔回覆」，並促請該會公開整全法律文件，包括由律師行及大律師撰寫的報告，並重申5會將堅持爭取合法合理的正式會員資格。