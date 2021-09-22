前球員斥欠薪續戰港甲 貝鈞奇：責任在外判俱樂部 足總稱愉園體育會參賽合法

愉園被指涉及上季42名職球員欠薪總額高達550萬元，足球部班主陳志實曾在勞資調停會承諾，每周分期付款至10月中前還清欠薪，但除了外援艾迪比帝，其餘職球員都未收過款項。事件涉及「愉園體育會」及「愉園足球俱樂部」兩間跟愉園有關公司，部分職球員入稟勞資審裁處追薪，日前裁定撤銷控告「體育會」，由外判的「足球俱樂部」負責欠薪，有球員待法庭頒令後將申請破欠基金。

林毅東發公開信求助 促足總助告上國際足協

愉園今季退出港超後轉戰港甲，周日首場賽事以1：2負黃大仙。前球員林毅東前日發公開信，不解為何愉園未解決欠薪仍獲准參賽，形容「就像酒樓管理公司，有什麼事就欠薪，然後倒閉」，又批評足總收取球員欠薪資料後沒再跟進。他舉例前港超隊夢想FC被外援祖亞昆向國際足協追薪，判勝訴後該會被取消會籍，質疑愉園今次卻沒同樣後果，促足總助職球員向國際足協「討回公道」。林毅東今季轉投港甲球會高力北區，下周日將對前東家愉園。

籲遵從法庭判決 貝鈞奇：冤有頭債有主

足總昨回應，正積極跟進並密切關注欠薪風波發展。貝鈞奇則稱香港是法治社會，一切要遵從法庭判決，足總不能干預相關法律程序：「法庭裁定愉園體育會不是直接僱主，欠薪由足球部承擔。過程中足總只是協調角色，只能促請班主盡快處理。」去年底辭任愉園體育會主席的貝鈞奇解釋，愉園今季由「足球俱樂部」改為「體育會」管理，故可續參賽，又澄清夢想FC並非被停會籍，只是當年被禁在轉會窗簽新兵，因球員不足未能參賽，又稱不鼓勵發信者「無的放矢」：「應該『冤有頭債有主』，香港有勞工法例保障，國際足協不是大過法庭。」此外，香港職業足球員協會（PFAHK）昨起為期一個月，接受職業球員申請「足球員抗疫基金」，申請者須證明去年3月至今年8月至少連續3個月沒收入，成功申請者會獲發5000元。