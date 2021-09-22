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2021年9月22日星期三
江旻憓挫東奧冠軍 掛銅迎團體賽 首贏全運獎牌獲讚世界級 中秋提早休息養精蓄銳
蘇炳添9.95秒膺百米飛人 破全運紀錄首摘金
曼聯再鬥韋斯咸 C朗輪休連格領銜
巴塞殘陣續不勝 朗奴高文：已非地上最強
艾歷尼不滿遭AC米蘭逼和 爆粗遷怒麾下
體壇快訊：碧咸次子職業賽首度亮相
電視精選
前球員斥欠薪續戰港甲 貝鈞奇：責任在外判俱樂部 足總稱愉園體育會參賽合法
傑東追月夜對碰 金東進盧比度迎「考牌戰」
排總為撤會籍解畫 糾正前董事局決定
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【明報專訊】（請看附圖）
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