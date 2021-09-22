體壇快訊：碧咸次子職業賽首度亮相

PSG作客缺美斯爭七連捷

法甲開季六連捷的巴黎聖日耳門（PSG），明晨作客榜尾仍未開齋的梅斯。PSG主帥普捷天奴在周一擊敗里昂時，將球星美斯換走，遭球隊名宿洛頓批評犯下嚴重錯誤。這名34歲阿根廷隊球星昨證實左膝受傷，明晨不會隨隊作客。

41歲史高拉任意球會行政總裁

曾效力休士頓火箭等NBA勁旅的41歲名將史高拉，昨宣布出任意大利球會華利斯行政總裁。曾領阿根廷隊稱霸2004年奧運的他，在今夏出戰東京奧運後結束26年球員生涯。另外，金州勇士球星史堤芬居里，將在周五開鑼的高爾夫球萊德盃任評述。

塔利班委任學者掌阿富汗奧委會

阿富汗塔利班昨宣布臨時政府各部門副部長名單，曾任政治分析員的學者Nazar Mohammad Mutmaen，出任該國奧委會會長，惟未有透露現任會長拉希米（Hafizullah Rahimi）的去向。阿富汗板球協會會長同日亦證實被解僱，並稱當局未有透露原因。