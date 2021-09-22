巴塞殘陣續不勝 朗奴高文：已非地上最強

被迫棄慣常戰術 碧基推前演中鋒

巴塞上周中在魯營球場吞下歐聯對手拜仁慕尼黑3蛋，昨仗雖殘陣迎敵，但賽前一般估計仍可「反彈」輕取CF格蘭納達，豈料被CF格蘭納達的杜明高斯杜亞迪開賽85秒便頂入。巴塞其後「老鼠拉龜」，由42至75分鐘調入5將，包括改踢中鋒的身高1米94守將碧基，終至90分鐘，才藉身高1.92米的中堅朗奴阿拿奧祖頂入扳平完場。朗奴高文說：「因沒空位，所以不能用tiki-taka戰術。己隊須改踢法，就是少中路滲入多傳中，隊中有一些高大球員可接應攻門。我知道這並非巴塞足球，但這支球隊也非8年前的那隊。」

巴塞戰術驟變，被西班牙《每日體育報》及《阿斯報》分別狠批「無能」和「沉悶乏味」，球迷則要求朗奴高文下台，若成真他或可獲賠約1170萬歐元（約1.1億港元），勢成球會另一財政負擔。巴塞賽後4戰不敗得8分，落後多踢1場的皇家馬德里5分；皇馬明晨將迎戰「升班馬」馬略卡。