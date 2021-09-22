曼聯再鬥韋斯咸 C朗輪休連格領銜

狼隊vs.熱刺 有線603台 明晨02：45直播

英格蘭聯賽盃第3圈明晨接戰，以曼聯4日內再鬥韋斯咸最矚目，惟此役主客場倒轉，「紅魔」佔主場之利，領隊蘇斯克查透露，上仗攻入奠勝球的中場連格將再次上陣，回巢球星基斯坦奴朗拿度（C朗）卻勢會首次休戰。

連格在周日英超後備上陣倒戈韋斯咸，末段射入世界波助曼聯作客險勝2：1。英國《鏡報》報道，蘇斯克查認同連格的作用，並說：「他將在周三披甲，同時陣容會有調整。」料在英超及歐聯連續上陣3次入4球的C朗將首次休息，這亦符合蘇帥上周表明，C朗沒可能踢足所有比賽的說法，此仗取代他攻堅應是安東尼馬迪爾。至於上仗撲出12碼的門將迪基亞及中場般奴費南迪斯也會被收起，令桑馬達有望坐鎮中場。「鎚仔幫」則有今季已入5球的前鋒米查利安東尼奧停賽後復出，至於上仗「宴客」的中場麥克盧保料復任正選。

車路士迎維拉 阿朗素拒賽前單膝跪

同日另一場英超交鋒，有榜首的車路士主場迎戰阿士東維拉。主隊勢續缺門將艾度亞文迪及翼鋒基斯甸普列錫，但在輪換情况下，芝維爾、沙奧尼古斯、赫臣奧杜爾及杜利奧查洛巴等勢擔正。此外，「藍戰士」左翼衛馬高斯阿朗素稱不會再在賽前單膝脆，理由是他認為此舉「已失去力量」，惟他重申反對種族歧視。熱刺則作客狼隊，也是領隊紐奴繼上月尾聯賽後，再次倒戈。熱刺過去兩場英超共吞6蛋，今次爭取打場翻身仗。