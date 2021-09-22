蘇炳添9.95秒膺百米飛人 破全運紀錄首摘金

廣東隊名將蘇炳添昨晚於西安奧體中心出戰100米決賽，在萬人見證下挾複賽首名排第5線出擊。他起步已帶出，半程拉開優勢，最終輕鬆跑出9.95秒，破大會紀錄兼奪金，較力求衛冕的謝震業快0.15秒；湖北隊的吳智強以10.18秒奪銅。蘇炳添上月於東京奧運跑入決賽，終以9.98秒奪得第6名，目前亦因英國接力銀牌成員捲入禁藥風波，令他與全運披銀掛銅的兩名隊友，有望藉東奧接力第4名獲遞補銅牌。

呂麗瑤百米欄無緣決賽 楊文蔚跳高名列15

港隊亦續戰田徑項目，「欄后」呂麗瑤於100米跨欄預賽做出13.33秒，在小組排名第3，較個人最快時間（PB）時間只慢0.01秒，雖然總成績排第8，但未能藉小組前二以外的兩個「細q」晉級；張宏峰在男子110米跨欄初賽被指偷步取消資格，隊友梅政揚在另一組被鄰線對手打中，失重心後「炒欄」未能完賽。女將楊文蔚在跳高項目以1.75米名列15，屬港隊最佳。而前天躋身男子跳遠決賽的陳銘泰，今晚亦會衝擊獎牌。