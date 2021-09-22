江旻憓挫東奧冠軍 掛銅迎團體賽 首贏全運獎牌獲讚世界級 中秋提早休息養精蓄銳

花劍港隊昨日於天津上演的陝西全運劍擊項目，憑張小倫、蔡俊彥及楊子加奪得團體賽銅牌，昨早輪到重劍女將江旻憓、何廸琳及連翊希出戰重劍個人賽。3名女將在小組賽分途晉級，分組5勝1負的江旻憓晉級淘汰賽後，先以15：6大勝江蘇隊劍手許誠子，再在16強的港隊「內訌」以同樣比數刺走何廸琳，緊接以15：7再勇挫上海隊的黃怡歡，輕鬆躋身4強，另一港將連翊希則在32強止步。上屆奪銅的方凱申在男子組意外地分組賽止步，隊友吳浩天及何瑋桁亦在32強下馬，令江旻憓成為此項個人賽獎牌最後希望。

上屆銅牌男將方凱申分組賽出局

世界排名第6的她傍晚爭入決賽，但面對曾奪團體賽世界冠軍的林聲，力戰以11：15不敵這名福建隊強手，跌入銅牌賽。代表山東隊的東奧冠軍孫一文亦在另一場4強，意外地敗予最終奪金的遼寧隊劍手項譯宜，令江旻憓需與這名世界「二姐」爭牌。二人歷來在國際賽對碰各贏兩仗，江旻憓戰至尾段頂住壓力，以15：14奠勝，首征全運即奪銅牌，亦為7月時東奧8強止步吐烏氣。

港隊今日在重劍團體賽壓軸一擊前，總教練鄭兆康對徒弟讚不絕口：「中國女子重劍水平屬世界頂尖，排名前10水平非常接近，江旻憓能在此賽場奪得獎牌，我對她的表現已相當滿意。」

對手上訴得直摘銅 陳翔志攀石「梗頸四」

重劍女子隊在深圳隔離訓練期間，有東奧代表朱嘉望因傷退賽，27歲的江旻憓今日將與何廸琳及連翊希，在劍擊項目煞科日再爭獎牌。而攀石港將陳翔志日前打入兩項全能決賽，昨續於陝西與7名對手爭逐獎牌。他先在抱石賽獲得第3名，但傍晚上演的難度賽出現爭議，被指犯規的湖南選手瞿海濱暫停比賽，陳翔志在所有選手完賽後名列總成績第3，瞿海濱此時獲判上訴得直，重賽後由第8名反彈摘銀，陳翔志排名由銅牌變「梗頸四」。攀石在上屆全運屬群眾項目，陳翔志當時在抱石賽奪金，他本以今屆三甲為目標，可惜最終與獎牌擦身而過，亦令港隊保持累積1金5銅。