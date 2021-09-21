體壇快訊：東方簽28歲鬥牛兵

【明報專訊】港超球會東方龍獅今季簽入3名西班牙籍新兵，繼中場馬高斯及前西甲翼鋒杜華利已報到，球會昨公布最後一名新兵、28歲前鋒巴杜姆（圖）正式加盟，並已參與操練。身高1.85米的他曾效力西乙B球會柏特及多間西丙球隊。東方上周六在今季菁英盃首仗，以2：0挫標準流浪旗開得勝。
FIFA下周研改革世盃
國際足協（FIFA）昨公布，將於下周日（30日）舉行線上峰會，與各個成員國討論未來男、女子世界盃決賽周的改革問題，包括研究將四年一度的世盃縮短至兩年一屆。而早前歐洲足協、南美足協，以及歐洲多個主要聯賽已就有關建議表明反對立場。
利安納料下季季中復出
洛杉磯快艇球星利安納在上季NBA季後賽次圈因膝傷收咧，球會班主鮑爾默（Steve Ballmer）昨向外界透露，會方預期對方將養傷至下季季中才有望復出。NBA新球季將於下月中開鑼，而熱身賽亦將在美國時間下月3日展開。
簡拿公路世界賽衛冕
公路單車世界賽昨以男子成年組個人計時賽揭幕，壓軸出場的意籍車手簡拿在全長43.3公里的賽道，首兩分段時間與東道主比利時的雲艾特叮噹馬頭，終以47分47.83秒衝線，險勝5.37秒衝冕。另一主場車手伊雲尼甫則落後逾43秒得季軍。