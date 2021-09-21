體壇快訊：東方簽28歲鬥牛兵

FIFA下周研改革世盃

國際足協（FIFA）昨公布，將於下周日（30日）舉行線上峰會，與各個成員國討論未來男、女子世界盃決賽周的改革問題，包括研究將四年一度的世盃縮短至兩年一屆。而早前歐洲足協、南美足協，以及歐洲多個主要聯賽已就有關建議表明反對立場。

利安納料下季季中復出

洛杉磯快艇球星利安納在上季NBA季後賽次圈因膝傷收咧，球會班主鮑爾默（Steve Ballmer）昨向外界透露，會方預期對方將養傷至下季季中才有望復出。NBA新球季將於下月中開鑼，而熱身賽亦將在美國時間下月3日展開。

簡拿公路世界賽衛冕

公路單車世界賽昨以男子成年組個人計時賽揭幕，壓軸出場的意籍車手簡拿在全長43.3公里的賽道，首兩分段時間與東道主比利時的雲艾特叮噹馬頭，終以47分47.83秒衝線，險勝5.37秒衝冕。另一主場車手伊雲尼甫則落後逾43秒得季軍。