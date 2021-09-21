簡迪復出駕車拔刺登榜首 杜曹讚夢寐以求萬能中場 卡尼開季4戰續「食白果」

熱刺昨仗有前鋒孫興慜傷癒復出，伙拍哈利卡尼攻堅，而球隊的高壓貼身逼搶戰術，令車路士上半場踢來被動，亦令兩軍陷入膠着爭持。車路士領隊杜曹下半場果斷變陣圖強，以中場尼高路簡迪入替美臣蒙特，並收立竿見影之效。車路士中堅堤亞高施華先於49分鐘頂入打開紀錄。57分鐘，簡迪射門省中敵衛艾歷迪亞改變方向入網，加上後衛魯迪格在補時埋齋，令熱刺吞下雙方英超59次交手的第32場敗仗。

熱刺兩仗吞3蛋 紐奴：暴露弱點

值得一提的是，性格內向的簡迪建功後一臉茫然，僅擁抱身邊的前鋒夏維斯，被網民調侃不懂慶祝入球。他自上月尾對利物浦時弄傷足踝，養傷至上周才復操。杜曹說：「我們沒改變戰術體系，只是早段進攻過分依賴個人技術，簡迪入替看似是加強防守，但實際上令球隊串連更緊密，增強活力。」被問到簡迪在球場上的影響力，是否如同基斯坦奴朗拿度（C朗）或美斯等巨星時，杜曹說：「尼高路是每隊都希望擁有的，效率、搶截、技巧、走位，甚至入球，所有中場要求的元素他都能提供。」

杜曹又指門將艾度亞文迪有微傷，所以起用阿列沙巴拿加，也盛讚此子保持不失，包括救出孫興慜的半單刀，而翼鋒基斯甸普列錫則因傷，未必可在明日的英格蘭聯賽盃復出迎戰阿士東維拉，惟周六英超大戰曼城應可候命。熱刺連續兩場聯賽吞3蛋後以9分排第7，領隊紐奴稱昨仗暴露球隊很多弱點，需要一定時間才能改善。至於開季4次上陣的卡尼則續「食白果」，乃2015/16年球季以來同期首次。

莫耶斯為盧保失極刑認責

蘇帥：曼聯應獲3個12碼

此外，曼聯前晚作客險勝韋斯咸2：1，其中一個關鍵是，事前未能救出40個12碼的門將迪基亞，能撲出敵軍中場麥克盧保的完場前極刑，「鎚仔幫」領隊莫耶斯解釋盧保後備上陣即操刀原因：「他是我軍其中一個最佳劊子手，他主射是由我決定。」曼聯主帥蘇斯克查則認為此役應獲判3個12碼，包括盧保的12碼出現前不久，C朗於禁區內被敵衛葛特蘇馬絆跌。

（英超消息）