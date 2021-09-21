祖雲遭AC米蘭逼和續不勝 創60年來最差開季陷降班區

4戰兩分跌至第18 艾歷尼認責

祖雲達斯上仗在歐聯分組賽取得今季首勝，是役有莫拉達及保羅戴巴拿掛帥；歐聯首戰不敵利物浦的AC米蘭，則續有老將伊巴謙莫域因傷缺陣，另一射手基奧特亦未有入選大軍名單。主隊開賽僅4分鐘便憑莫拉達的入球先開紀錄，惟AC米蘭其後主導戰局，至76分鐘憑列比錫的入球扳平。完場前AC米蘭更有皮爾卡魯魯右路突破勁射，惟未能命中目標，兩軍最終賽和1：1。

開季4戰3勝1和的AC米蘭，賽後與明晨作客費倫天拿的榜首之師國際米蘭同得10分，惟得失球差不及而暫居次席。而4戰過後仍未開齋的祖雲達斯，除創下自1961年後最差開季成績外，在積分榜更跌至第18位，僅以較佳得失球，領先尾二同得兩分的卡利亞里。主帥艾歷尼賽後稱，自己應為失分負責：「球隊領先後應加強防守，球證鳴笛完場我鬆一口氣，因為己隊有機會敗陣。」

羅馬敗走維羅納 摩連奴吞掌帥首敗

羅馬雙雄同日亦分途出擊，其中有主帥沙利停賽的拉素，主場以2：2逼和有馬沙利接掌的卡利亞里。同樣換帥由杜陀執教的維羅納，則意外地以3：2險勝客軍羅馬，取得今季首勝，亦令羅馬主帥摩連奴吞下上任後首敗。