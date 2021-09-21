港花劍男團全運摘銅 蔡俊彥補個人賽遺憾 女團反負得第4

蔡俊彥前日於個人賽8強落敗後表現失望，稱一段時間未試過站上頒獎台，非常掛念這感覺。他昨與楊子加及張小倫先8強大勝上海隊16分，但4強面對以中國隊代表為主的的福建隊，即使他第5場取得10分，但仍以29：45落敗，要銅牌戰鬥上屆亞軍江蘇隊。港隊此戰開局完全佔優，3將各戰一場後已領先15：5，最終三子一直保持大約10分的領先優勢，贏45：36摘銅，追平上屆戰績。而福建隊則以45：40挫廣東隊封王。

克服波折四戰全運 張小倫拒絕隨便

第4次參加全運的張小倫，賽後稱捱過隔離期，又非常轉折才抵達劍擊比賽城市天津，「從未想過隨便打完就算」。他與港隊總教練鄭兆康都相信，如張家朗能健康出賽，有信心四強過關，但對銅牌都收貨。對於女隊，康教練稱：「她們落後下追上，無論有無牌都好滿意，團隊精神非常好。」花劍隊今日下午返港，張小倫稱已近3個月沒見家人，非常掛念。

主力缺陣無阻女團突破上屆成績

花劍女隊則突破上屆8強成績，以第4名完成。與男隊缺少張家朗一樣，她們此行亦未帶同年初出戰東京奧運資格賽的張楚瑩，以及雅加達亞運銅牌得主廖恩尉。惟鄭曉為伙小將關渝澄、符妤名及范琳娜8強1劍反勝浙江隊，4強亦只以33：45不敵福建隊，銅牌戰港隊首局憑鄭曉為出色表現以5：0領先，但其後被對手逐漸追上，至第6局反被拉開，最終以36：45落敗得「梗頸四」。至於福建隊決賽以30：29險勝江蘇隊封后。全運劍擊項目完成佩劍及花劍後，今日上演重劍個人賽，港隊將分別由方凱申及江旻憓領銜出擊。

陳銘泰跳遠初賽第8晉決賽

港田徑代表昨亦展開征途，陳銘泰在男子跳遠資格賽以7.68米成績，總排名第8位晉級明日的決賽，他賽後表示將搏盡無悔，冀在教練即將移民英國前，以佳績回報對方。而今早則有楊文蔚角逐女子跳高決賽，矢志爭取較上屆第5名更佳成績。呂麗瑤則會晚上出戰女子100米跨欄初賽，力爭繼上屆再闖決賽。在雲南高源已訓練逾兩個月的長跑好手黃尹雋，亦有望趁合適天氣，衝擊1萬米香港紀錄。港隊代表黃卓熙及何偉倫，連同女子組的陳佩琦、李巧怡及江俊淇均初賽止步。

攀石代表陳翔志休息一日後，亦會出戰男子兩項全能決賽，與另外7名初賽晉級選手，分別在下午完成抱石賽及今晚的難度賽爭牌。高爾夫球隊、山地單車隊及武術散打隊今日亦會展開征途。

（全運消息）