哀兵巴塞主場圖反彈 迪比促汲取歐聯慘敗教訓 碧基：球迷噓聲成傷害

巴塞隆拿vs. CF格蘭納達 now632台 明晨03：00直播

巴塞隆拿在歐聯分組賽首擊主場以0：3受挫拜仁慕尼黑，約近8年半6次交手錄得1勝5負劣績，並取得歐聯跨季主場三連敗兼共失10球。魯營威力頓失，但鋒將迪比不認輸：「我們必須從落敗中獲得教訓。我堅信球隊能找出今季奪標的方法。我們是巴塞隆拿，我渴望協助球隊扭轉乾坤。」這名27歲荷蘭國腳自加盟新東家後表現不俗，在西甲上陣3次入兩球和有1次助攻，而他也明言：「我會繼續努力。我認為自己的表現仍未達最佳。」

前線人腳不整 柏迪艾巴受傷影響大

惟迪比目前在前線疑孤掌難鳴，事關美斯加盟巴黎聖日耳門外，基沙文也以借將身分回巢馬德里體育會後，卻有巴夫韋迪證實因做過左膝手術，需養傷3至4個月，阿古路和奧士文尼迪比利則續因傷避戰，而長期養傷的安素法迪仍未披甲，加盟不久的盧克迪基仍在適應，菲臘比古天奴雖在拜仁時後備復出，但即使明晨對CF格林納達能任正選，狀態亦成謎。另外，主力柏迪及佐迪艾巴同告掛彩，也勢損中後場力量。

禍不單行的是不敵拜仁期間，球迷向巴塞球員柴台，其中該仗改踢後衛的沙治羅拔圖更流下男兒淚，據報教練朗奴高文此役有意收起他，隊友碧基則說：「沙治羅拔圖深愛這球會。我須提醒大家，他本是中場球員，後防並非他擅長的。他為球隊而犧牲了自己的最佳位置。人們有抗議的自由，噓聲已傷害了我。」

馬略卡悶和維拉利爾 久保倒戈無建樹

至於昨晚有日本隊中場久保建英擔正倒戈的升班馬馬略卡，主場以0：0賽和維拉利爾，而另一升班球隊華歷簡奴，則有回歸西甲的35歲名將法卡奧「地標」埋齋，主場以3：0大勝基達菲。馬德里體育會主場與畢爾包互交白卷期間，攻擊手祖奧菲歷斯於78分鐘先揮臂擊中對手頭部領黃，後斥球證「瘋癲」兩黃變一紅。