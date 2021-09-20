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2021年9月20日星期一
C朗扳平連格反勝 迪基亞補時救12碼 曼聯挫韋斯咸三連捷
哥帥為曼城悶和感罪疚致歉 修咸頓主帥不滿未判12碼
蔡俊彥全運8強止步 曾挫全國冠軍 無緣個人賽獎牌
何詩蓓ISL連贏兩場領軍居首
港5排球隊斥總會無理解除會籍
港會升班首戰20秒開紀錄 補時遭絕殺不敵南區
體壇快訊：帕奎奧競選菲總統
電視精選
哀兵巴塞主場圖反彈 迪比促汲取歐聯慘敗教訓 碧基：球迷噓聲成傷害
廣州隊不足11人押後集訓
體壇快訊：迪斯高起孖領國際米蘭大勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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