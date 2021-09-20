蔡俊彥全運8強止步 曾挫全國冠軍 無緣個人賽獎牌

今轉戰團體賽再衝牌

賽前被視為獎牌希望的男花隊，日前有張家朗因膝傷提早返港，亦因航班問題延誤抵達比賽城市天津，在今日的個人賽，蔡俊彥、張小倫及楊子加均在小組賽突圍，但前兩者在32強相遇，最終蔡俊彥贏15：7晉級。這名世界排名第12的劍手，緊接在16強以15：13險勝今年6月贏得全國冠軍的福建隊主將陳偉全。然而，在對山西隊代表許杰的8強戰，蔡俊彥首節落後6分，次節在對手兩度犯規被警告而追近，但仍以13：15告負。楊子加在16強7：15不敵陝西隊劍手，女子組的鄭曉為及符妤名同樣16強止步，關渝澄則在32強出局。花劍隊今日將轉戰團體賽。

陳翔志闖攀石決賽

攀石項目方面，全國賽曾奪標的港將陳翔志，於兩項全能首項的抱石暫列第7，隊友歐智鋒同樣在4條賽道中完成3條，但嘗試次數較多只排第11。二人在難度賽同樣爬升30級，分別排第10及12。在兩項排名相乘後，陳翔志以80分排第8入決賽。歐智鋒則以132分排第12出局。

沙灘排球女將杜詠彤及江卓儀昨小組賽開齋，直落兩局贏寧夏隊後，仍有機會爭出線。