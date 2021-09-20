C朗扳平連格反勝 迪基亞補時救12碼 曼聯挫韋斯咸三連捷

曼聯在上周中歐聯遭年青人絕殺，該仗72分鐘被換出提早休息的C朗及般奴費南迪斯，昨仗續任正選，聯同休戰一仗的格連活特攻堅，中場有麥湯米尼養傷3周後復出。

三獅名宿基利夫斯離世 享年81歲

曾效力韋斯咸、熱刺及車路士等隊的英格蘭隊名宿基利夫斯，昨在家中離世，享年81歲，英超賽會為悼念這名「三獅軍團」傳奇射手，昨晚3場英超都有默哀及1分鐘鼓掌儀式，球員亦戴上黑紗。基利夫斯是英軍1966年世界盃冠軍成員，他以266球成為熱刺隊史神射手。

韋斯咸有主力前鋒米查利安東尼奧上仗英超領紅需停賽，惟填補其位置的查洛保雲表現活躍，一次在前場與隊友逼甩曼聯隊長哈利馬古尼的皮球後攻門，一次在混戰中起腳，分別被雲比沙卡封阻及門將迪基亞用腳擋出後，主隊在30分鐘打開紀錄，賓華馬在禁區頂射門「省」中華拉尼改變方向入網。

蘇帥為辛祖護航 卡雲尼本周復操

落後的曼聯隨即「撳掣」，C朗在5分鐘後接應般奴傳中右腳撞射，被門將法比安斯基擋出不遠後立即補中扳平，自重返「紅魔」後3場入4球，半場踢成1：1。上季中借至韋斯咸表現神勇的連格，於73分鐘後備入替倒戈，並在89分鐘妙射建奇功，加上迪基亞完場前撲出入替不久的麥克盧保之12碼，最終曼聯以2：1反勝韋斯咸。

曼聯將於周四出戰英格蘭聯賽盃第3圈，重返主場再鬥韋斯咸。而昨仗後備上陣的查頓辛祖，今季高價加盟曼聯後，上陣6場3次正選但未有入球，表現未有驚喜，領隊蘇斯克查表示，這名英格蘭隊翼鋒適應英超只是時間問題：「辛祖一直在學習，適應英超及球隊踢法，他只有21歲，將來會不斷進步，在往後10年、12年甚至15年內會是頂級鋒將。」此外，蘇帥透露昨續因傷缺陣的34歲射手卡雲尼本周可復操，或趕及在英聯盃復出。

韋碧克建功 白禮頓贈李城第3敗

另一場英超，白禮頓憑馬奧比射入12碼及韋碧克建功，主場以2：1險勝有射手占美華迪復任正選「破蛋」的李斯特城，「狐狸」錄得今季英超第3場敗仗。