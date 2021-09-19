車路士誓乘勇拔刺 射手狀態兩極 盧卡古佔上風

熱刺上周表現有幾差？全場只得兩次攻門，是球隊自2005年以來最少一仗；卡尼歷來首次英超踢足全場而未在對方禁區觸球，暫時首4戰上陣200分鐘只攻門兩次。這名英格蘭隊射手季初鬧離隊風波，除了衛冕的曼城，車路士領隊杜曹賽前亦首次確認會方曾作初步斟介：「我沒要求過收購他，交易也沒傳聞般接近，但職員曾從球員身邊人收集資訊……我原本真的以為他加盟曼城，當時很有興趣他會怎樣改變曼城的踢法。」車路士最終選擇回購盧卡古，杜曹也就兩大射手作比較：「盧卡古企位會更前，而卡尼更常墮後尋找輔位空間，與孫興慜策應。不過，二人都無私付出，例如說死球回防。」

曼聯迎韋斯咸爭返榜首

莫耶斯倒戈 稱早知難購連格

車路士上周中在歐聯分組賽首仗僅靠盧卡古頭槌，主場1：0小勝辛尼特，英國《獨立報》分析指，這代表他們仍未解決地面進攻問題，今後對車路士的球隊如參考該仗在中場囤兵，雙方進攻威脅都有限，而熱刺主帥紐奴近年多次領狼隊在強隊身上搶分，有望改善熱刺強強對碰落下風的問題。惟盧卡斯莫拉及貝雲積在歐協聯對雷恩一仗傷出，連同孫興慜能否趕及康復，將影響戰術執行性。熱刺3名南美球員昨已歸隊復操，中堅達雲臣山齊士及基斯甸羅美路有望一同正選。

與車路士同分的曼聯，今晚作客韋斯咸獲勝亦可能重奪榜首。他們上周在歐聯首擊爆冷不敵年青人，但換來主將基斯坦奴朗拿度（C朗）及般奴費南迪斯提早休息。倒戈紅魔的韋斯咸主帥莫耶斯稱，與曼聯領隊蘇斯克查溝通後，早已知道難以收購舊部連格，又稱今仗停賽的前鋒米查利安東尼奧是「韋斯咸C朗」。另外，排第6的白禮頓迎戰李斯特城前，公布中堅阿當韋斯達大腿拉傷，需缺陣一個月。