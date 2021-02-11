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2021年9月19日星期日
劉知名摘銅圓獎牌夢 手術復出奪港第4牌 妹劉慕裳稱佩服
楊倩率浙江隊衛冕女團
孫銘謙「地標」建功 東方衛冕首擊挫流浪
祖雲去季蝕19億 後C朗時代改簽人方針
拜仁狂數波琴取七連捷
投資計劃遭反對 賽會批皇馬窒礙西甲發展
體壇快訊：張家瑋亞洲賽摘銅
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車路士誓乘勇拔刺 射手狀態兩極 盧卡古佔上風
文尼締紀錄領紅軍破宮 曼城悶和失分
打比郡申破產保護 面臨共被扣21分
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【明報專訊】（請看附圖）
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