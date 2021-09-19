體壇快訊：張家瑋亞洲賽摘銅

黃澤林領港隊台盃晉級

香港17歲網球新星黃澤林上周於美國公開賽，成為香港史上首個青年組大滿貫男雙盟主後，昨於約旦出戰台維斯盃升班附加賽，面對東道主先為港隊贏得首場男單，隊長王康傑緊接再贏一場，以場數2：0贏得明年世界第2組附加賽席位；黃澤林將續戰歐洲巡迴賽。

港男排亞洲賽名次賽開齋

香港男子排球隊昨在亞洲賽13至16名名次賽，遭科威特隊兩度扳平局數，決勝局以16：14險勝，取下球隊今屆首場勝仗。他們今日轉戰烏茲別克隊，力爭以第13名告別日本之旅。中國隊則以局數1：3敗予伊朗隊，今鬥中華台北隊爭銅，日本隊以局數3：1挫中華台北隊，今與伊朗隊爭金。

快艇新主場館動工

洛杉磯快艇昨為興建新主場舉行動工儀式，並宣布新場館獲冠名為直覺電腦軟體巨蛋（Intuit Dome）。會方預計這個位處市中心西南部英格爾伍德市的新主場，可望在2024/25年的NBA球季正式使用，屆時將與同市死敵湖人分家，不再共用史達普斯中心。另外，據報侯斯頓火箭擬放走陣中主力艾歷哥頓。