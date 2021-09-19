體壇快訊：張家瑋亞洲賽摘銅

【明報專訊】香港桌球隊上周派隊赴多哈出戰亞洲賽，新星張家瑋於男子小組次名出線16強，再以連贏兩場躋身4強。不過，他前天以局數3：5敗予衛冕的印度隊代表，在不設季軍戰下摘銅，同時以一棒136度取得賽事一棒最高度數獎；他將留守當地備戰六個紅球世界賽。
黃澤林領港隊台盃晉級
香港17歲網球新星黃澤林上周於美國公開賽，成為香港史上首個青年組大滿貫男雙盟主後，昨於約旦出戰台維斯盃升班附加賽，面對東道主先為港隊贏得首場男單，隊長王康傑緊接再贏一場，以場數2：0贏得明年世界第2組附加賽席位；黃澤林將續戰歐洲巡迴賽。
港男排亞洲賽名次賽開齋
香港男子排球隊昨在亞洲賽13至16名名次賽，遭科威特隊兩度扳平局數，決勝局以16：14險勝，取下球隊今屆首場勝仗。他們今日轉戰烏茲別克隊，力爭以第13名告別日本之旅。中國隊則以局數1：3敗予伊朗隊，今鬥中華台北隊爭銅，日本隊以局數3：1挫中華台北隊，今與伊朗隊爭金。
快艇新主場館動工
洛杉磯快艇昨為興建新主場舉行動工儀式，並宣布新場館獲冠名為直覺電腦軟體巨蛋（Intuit Dome）。會方預計這個位處市中心西南部英格爾伍德市的新主場，可望在2024/25年的NBA球季正式使用，屆時將與同市死敵湖人分家，不再共用史達普斯中心。另外，據報侯斯頓火箭擬放走陣中主力艾歷哥頓。