迎A米前傳與戴巴拿續約在即

祖雲上季所有主場比賽閉門，門票連同商品零售收入急跌，總收入下降16%，球會未有要求職球員減薪，因此薪金支出佔收入八成，新任體育總監卓魯比尼（Federico Cherubini）稱要考慮可持續性：「贏錦標仍是目標，但用另一種計劃。」《都靈體育報》引用公開帳目，指隨着今季意甲看台重開，只要收入回復疫情前約5.5億歐元（約50.1億港元），就算歐洲超級聯賽計劃擱置，祖雲財政基礎仍穩，但會方不會像前朝購入基斯坦奴朗拿度（C朗）等「即食」球員。即使普巴的經理人拉奧拿昨稱他可能回巢，亦要視乎酬勞。報道又稱戴巴拿已同意日內簽4至5年新約，成為後C朗時代的祖雲重心。祖雲今季意甲開季1和2負，但上周歐聯大勝馬模3球，是役對AC米蘭亦有往績支持，皆因回巢的主帥艾歷尼過去11年，17次與對方主帥皮奧利交手未嘗一敗。

另外，沙特阿拉伯傳媒報道，當地一財團接洽中國蘇寧，提出收購對方持有的35%國際米蘭股權，爭取成為並列大股東。