孫銘謙「地標」建功 東方衛冕首擊挫流浪

港超相隔逾3個月再開季，昨先舉行菁英盃，衛冕的東方龍獅憑新兵孫銘謙首仗即建功，以2：0擊敗標準流浪旗開得勝。港超冠軍傑志則落筆打三更，以0：3大敗予理文。

理文3蛋贈傑志

陳曉明喜見麾下征亞協前添信心

今季菁英盃改制踢雙循環14輪賽事，衛冕的東方昨午在將軍澳對流浪合演揭幕戰，雙方半場互無紀錄，東方換邊後2分鐘由孫銘謙單刀破網，新加盟首場正式賽事即建功，加上中堅馮慶燁完場前頭槌奠勝，以2：0全取3分。21歲港腳孫銘謙上季在天水圍飛馬入4球，但在菁英盃未有進帳，整季表現曾被主教練郭嘉諾點名批評。相隔一季再在這盃賽建功，他承認上季是很好的成長經歷，今季在新球會首仗已有好開始，冀在往後保持信心。主教練盧比度認為，「孫銘」是前鋒球員，不會安排他踢左閘。

上季港超冠軍傑志在一周前的挑戰盃以2：1 絕殺理文，兩隊昨晚在小西灣的菁英盃再對碰，「藍鳥」卻在今季首場正式賽事以0：3慘敗。暫代主教練金東進難掩失望之情，承認球隊及小將們需改進；傑志下仗菁英盃於周三晚大戰東方。港會今午3時半在青衣運動場對冠忠南區，出戰升班後首仗。

理文下月底將作客亞協盃跨區4強，主教練陳曉明承認為備戰亞協，昨仗部署起用5人防線較防守性，最終能對傑志力保不失，可提升球員信心：「最後受壓仍可不失球，是今仗最好的收穫。」