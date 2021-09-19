劉知名摘銅圓獎牌夢 手術復出奪港第4牌 妹劉慕裳稱佩服

空手道港將昨續戰全運，個人形代表劉知名在男子組首輪第一個上場，以一套「八段連」收穫23.40分，挾小組第3名身分躋身次輪。他緊接打出「北谷屋良公相君」獲得22.74分，以0.66分僅負廣東隊勁敵母世科，落入傍晚展開的銅牌賽。空手道採取雙季軍制，劉知名距離獎牌只差一步，表示吸取初賽未適應場地所受的經驗，以較穩陣及具把握的「一百零八手」應戰，面對廣東隊的楊康威終打出24.82分，以0.70分優勢力壓對手取勝。

劉慕裳感觸 讚胞兄壓力化動力

港隊上周已有「牛下女車神」李慧詩奪得1金1銅，男隊車手梁嘉儒亦摘走銅牌，劉知名為港取下今屆第4面獎牌，亦是32歲的他首於大型運動會踏上頒獎台。上屆全運首輪止步的他賽前矢志金牌，如今在次輪敗在最終奪金的母世科之下，鎖定銅牌後表示已感到滿意，亦為全職多年換來突破感恩：「其實去年2月，我因十字韌帶斷裂要施手術，之後因疫情一直未有比賽，這次復出贏得首面運動會獎牌，意義特別重大。」

劉慕裳早於4年前全運贏得同一項目銅牌，上月更為港首奪奧運銅牌，劉知名相隔一個月亦步上頒獎台，笑言公布分數時，不及上月得知妹妹奪牌般緊張。劉慕裳因擔心北上隔離21天，難獲物理治療師治理舊患，從日本返港後決定棄戰全運，昨晚留守家中觀看直播打氣。確認哥哥奪牌後，她激動得尖叫，又笑說要他回港請食飯，但冷靜下來似乎甚為感動：「我沒經歷過他如此嚴重的傷患，很難想像要重拾水準有多難，而且相隔近兩年未有比賽，這次全運隔離21天後仍能奪牌，很開心他可以將面對逆境的壓力轉化成動力。」

李嘉維惜敗與獎牌一步之遙

港隊昨晚原本有機會再添獎牌，組手「大師兄」李嘉維於男子75公斤級以下組別首輪過關，16強雖不敵四川隊的孫紹杰，但因對手殺入4強，他獲復活賽機會爭取銅牌。不過，首輪誤傷膝頭的他面對浙江隊的陳錦超先贏一仗，但在銅牌戰對陣山西隊的高璇儀，多次被警告出拳過重，終被判輸失牌。他表示已跟足規則進攻，第一拳被指力度過大後即時調整，惜未能避過犯規，下一目標將放在世界賽。師妹周曦活在女子61公斤以下級別，首輪以0：1不敵廣東隊選手，無緣復活後結束今屆征途。

港隊累積1金3銅，今日將有男子花劍隊登場，儘管欠缺東奧冠軍張家朗，但世界排名12位的蔡俊彥仍有力衝牌。港隊開幕禮持旗手歐智鋒原定昨日上場，但賽會因天氣問題順延賽事，令他今天才會出戰攀石男子兩項全能賽。