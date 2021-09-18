李城首擊迎玻失分兼折將 費倫巴治賽和法蘭克福 奧斯爾取3年首歐戰入球

安東尼奧賴斯建功 韋斯咸輕取薩軍

李斯特城昨仗改由伊恩拿祖掛帥，伙拍達卡及哈維班尼斯攻堅。班尼斯先於9分鐘助攻中場拍檔艾約斯佩雷斯，後在64分鐘獲得伊恩拿祖傳送後射成2：0，但被拿玻里前鋒域陀奧森漢在69和87分鐘梅開二度，使兩軍各二成和。「狐狸」有中場尼迪迪補時階段「兩黃一紅」，下場歐霸作客歷基亞勢需停賽，而上場英超迎戰曼城時傷癒復出的莊尼伊雲斯，此役今季首次擔正，卻疑因傷在下半場退下火線，或令這名33歲中堅避戰下場聯賽碰白禮頓。

15年來首出席歐戰的韋斯咸，分別由前鋒米查利安東尼奧及中場迪格蘭賴斯，先後於22和50分鐘各建一功，以兩球淨勝薩格勒布戴拿模凱旋。賴斯建功一球是奔跑逾半個球場後單刀射入，賽後獲主帥莫耶斯稱讚：「他總是自強不息，爭取進步。他只有22歲，將有錦繡前程。」

另外，奧斯爾於10分鐘拔頭籌，助D組費倫巴治作客與法蘭克福打和1：1。這名前德國國腳於今年初以自由身加盟費軍，去季各項賽事上陣11次「食白果」，今季披甲6次入兩球，下月中便33歲的他賽後在社交網站表示：「對我們來說，前面還有更多的可能，但不管怎樣，作客得分是至關重要的。」他上次歐戰建功已是2018年9月為阿仙奴在歐霸上陣迎戰禾斯克拉。

貝迪斯險勝些路迪 40歲祖亞昆擔正

此外，G組有40歲中場祖亞昆今季首任正選的貝迪斯，在先落後兩球下，主場以4：3險勝些路迪，而另一蘇超球隊格拉斯哥流浪則在A組以0：2負里昂。B組另一西甲球隊皇家蘇斯達則有贊奴沙建功下，作客以2：2打和有馬里奧葛斯傳射居功的燕豪芬。E組意甲的拉素則因門將史達高沙在66分鐘接球甩手擺烏龍，作客以0：1敗走加拉塔沙雷。