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2021年9月18日星期六
組軍欠方向 廠兵陷崩壞 阿迪達執教能力待磨練 成績難看高
曼城迎聖人爭五連勝 球迷會代表不滿哥帥質疑忠誠度
利物浦乘勇誓破宮 剋星文尼蓄銳數糊
空手道港將今分途亮相爭牌
菁英盃開鑼 東方揭幕戰迎流浪 陣容年輕化 盧比度冀助小將進步
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李城首擊迎玻失分兼折將 費倫巴治賽和法蘭克福 奧斯爾取3年首歐戰入球
殘陣征雷恩僅和 熱刺添兩傷兵
體壇快訊：港男排亞洲賽跌入名次賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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