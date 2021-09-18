菁英盃開鑼 東方揭幕戰迎流浪 陣容年輕化 盧比度冀助小將進步

理文vs.傑志 小西灣運動場 晚上18：00開賽 票價：$80/30

經過逾3個月，新一季港超今日展開先舉行菁英盃，揭幕戰由衛冕的東方龍獅下午在將軍澳運動場對標準流浪打頭陣。東方今季陣容有一定變動，主教練盧比度稱今季是球隊的過渡年，冀可協助球隊及陣中小將循序漸進。

今季菁英盃賽制由分組淘汰賽改踢雙循環，14輪賽事後最高分數將奪冠，每場需派3名U22本地球員。東方今季由盧比度「擔正」做主帥，他認為菁英盃踢雙循環是好事，令小將有更多上陣時間：「今季我們有7名U22球員，每人都會有機會，最重要是每場比賽都有進步。今季是球隊的過渡年，有很多轉變和新球員，需時建立風格，無論表現好壞，希望球迷都繼續支持。」他透露，兩名新兵馬高斯及前西甲翼鋒杜華利報到不足一周，需時提升狀態，今仗或僅列入大軍候命，視乎比賽情况才考慮會否上陣。

標準流浪總監李輝立透露，中堅基藍馬剛完隔離未能趕及上陣，外援巴辛及日籍新中堅林遼平均未抵港，借將劉學銘不能倒戈，人腳不整下，續依重老大哥盧均宜及林嘉緯帶領小將。

傑志再遇理文 何振廷養傷半年

尾場由傑志在傍晚於小西灣運動場對理文，兩軍在上周六「傑志90周年挑戰盃」後再對碰，「藍鳥」該仗險勝2：1，新加盟的20歲小將潘沛軒首上陣即建功，今仗料續獲上陣。但該仗後備入替後傷出的中場何振廷，在網上透露經檢查後證實斷十字韌帶及半月板撕裂，將要做手術及預計至少養傷半年。