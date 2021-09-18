空手道港將今分途亮相爭牌

歐智鋒伙隊友戰攀石全能賽

歐智鋒周三晚在開幕禮為港隊持旗，今與隊友陳翔志會出戰包含抱石及難度賽的攀石成年組兩項全能賽。陳翔志昨亦參加速度賽，但在雨戰下預賽只排第19，另一男將黃卓楠首輪以6.684秒排第9，但次輪被8人趕過，終以第17位完成，同樣無緣延至今早的16強。空手道的劉知名今早亮相男子個人形初賽，爭入下午的獎牌戰；李嘉維及周曦活分別會角逐自由組手男子75公斤級和女子61公斤級。

佩劍男女團首圈止步

男女乒團小組首戰失利

劍擊隊昨出戰佩劍團體賽，但男、女隊分別不敵河南隊及山東隊，在淘汰賽首圈止步，未能接戰名次賽。明日出賽的花劍男隊，繼東京奧運金牌得主張家朗因傷返港治療後，老將張小倫亦表示，因航班延誤等，至昨晨才抵比賽城市天津，較原定計劃遲逾半日。展開團體賽分組賽的乒乓球項目，港隊同出師不利，只有男團的蘇致曾擊敗山東隊球手，其餘場次全數落敗。

楊倩10米氣步槍不敵17歲後輩

全運昨亦演羽毛球項目決賽，男單由石宇奇與陸光祖上演江蘇內戰，最終前者直落兩局贏出，較上屆不敵林丹再晉一級。浙江隊的陳雨菲擊敗江蘇的何冰嬌，成為歷來第2位衛冕女單的球手。射擊奧運金牌得主楊倩在女子10米氣步槍不敵同屬浙江的17歲小將王芝琳，至於前日在10米氣手槍混雙資格賽爆冷出局的35歲河北名將龐偉則宣告退役。

另外，明年2月舉行的北京冬奧及冬殘奧，昨公布今屆賽事主題口號為「一起向未來」，意指中國向世界發出誠摯邀約，在奧林匹克精神的感召下，與世界攜手共進、守望相助、共創美好未來。