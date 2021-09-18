組軍欠方向 廠兵陷崩壞 阿迪達執教能力待磨練 成績難看高

重申向來不喜歡「開季N場最乜乜乜」此種純為吸引注意的無內涵標籤，N值任搬之餘，單憑對手有異，即令比較失去基礎和意義。兵工廠季初人腳嚴重不整乃不爭事實，而且除了揭幕戰出征被明顯低估的賓福特，隨即更是要硬撼車路士及曼城，失分屬估算之內，問題在於實際表現所顯出的根柢不足。譬如之前提及被車路士玩個慘慘豬，對方根本在去季末段便試以第三個中場，化解雙核遭針對之弊，豈料阿迪達此役沿用舊有壓迫方式，自然阻不了更新版行車路線，反成自殺格局。

戰術運用遜預期 內部溝通顯不足

弔詭的是阿迪達入廠首季，在足總盃連挫曼城及車路士，乃貨真價實贏在戰術智慧。那麼如今要不自我增值遜預期，要不尚有其他轄制；然後見到以臨時拉伕三中堅搭格列沙加單防中抗衡曼城，就感到大抵兩個因素皆有之。起碼殘陣有殘陣的踢法，以擔任藍月助教時的思維全盤套用在殘兵身上肯定死得；接着看看哥拉辛拿斯，上季屬唯一副選左閘仍遭借走，收回後卻用來客串扼守中路，亂七八糟一條龍。於夏天公開高呼要求被出售的美蘭尼爾斯同屬鬧劇，上仗忽然又獲正選了，至少反映內部溝通不足產生動盪。

人腳錯配 骨幹經驗不足

征般尼搶分 須防高Q大棍

既然上樑不正，換帥之議大概屬偽命題。何况這猶如等巴士的煩惱，給多少耐性從無正確答案，待了半小時、一小時倒不如堅持下去，永遠只有事後孔明。就像今天主場迎兵的般尼，剛與教了九年的戴治再續約四年，畢竟對方底線僅為留級，老闆長年不開水喉，今夏向里昂買個翼鋒哥尼特未用過卻已感恩戴德，維穩讓整體發揮暫時還勝過多兩分的兵工廠卻技止於此。換言之，忍耐程度其實跟目標掛鈎。

然則阿仙奴理應以何為本？現在的狀態可視為半杯水，循好的角度，壞消息幾乎盡出成為過去，傷病球員陸續無恙歸隊，資歷尚淺的阿迪達亦可望上了幾課學了乖，加上不必分心逐鹿歐洲，周中有充足時間在訓練場做好工夫。可是目前人腳有欠均衡的基本面沒變，夏季招攬的新兵不能說全不合用，惟感覺卻像副選提早坐正、小將提早擔大旗等一系列錯配，夠經驗領軍的骨幹不足。

當中算是最即食的賓韋特（圖），以柏高有限的觀戰白禮頓次數，留下的俱非好印象，無法寄望可像VVD之於利物浦般，把全隊提升至另一層次。高價收購蘭斯達爾更摸不着頭腦，於般尼茅夫、錫菲聯以至小英軍皆屬黑腳，低級錯誤為家常便飯，是日倘能頂得住般尼傳統的高Q大棍兩翼轟炸，應該開香檳慶祝。箭頭兵源未補充，單薄至僅餘奧巴美揚及拿卡錫迪，開鑼戰有辦你睇。按正常推演，阿仙奴今季爭取重返歐戰的主要機會在盃賽，英超有第六或第七已屬超額完成。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。