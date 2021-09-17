東奧冠軍女力士侯志慧超世界紀錄奪金

24歲的侯志慧早前於東京奧運49公斤級的挺舉、抓舉及總成績均打破奧運紀錄下奪金。她昨代表湖南隊出戰全運同一級別賽事，先以平世界紀錄的96公斤完成抓舉，以1公斤領先兩名勁敵蔣惠花及王佳麗，其後在挺舉做出118公斤成績，與蔣惠花在此項並列首名，最終以超越世界紀錄的總成績214公斤，1公斤之微力壓廣西隊的蔣惠花奪金，惟因全運不會被列入正式紀錄，因此成績僅列入全運紀錄。

羽毛球方面，日前為福建隊奪男團冠軍的中國隊名將諶龍，昨午於男單4強面對國家隊後輩石宇奇，直落兩局11：21、9：21落敗，賽後讚對方發揮上佳之餘，亦明言未有退役打算，完成全運後將放眼明年的亞運。而他原定昨晚轉戰銅牌戰，但賽前因傷決定棄賽，令湖北隊的對手孫飛翔摘下銅牌。

至於受手腕舊患困擾的中國女排隊長朱婷，昨在河南隊出戰全運的首場小組賽未上陣，球隊終以局數0：3不敵上海隊。河南女排主帥焦帥透露，朱婷在東奧期間已受該舊患影響，並準備接受手術，今屆全運未必上陣。