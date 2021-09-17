李慧詩專注學業 暫休戰思考前路 連戰東奧全運兩個月凱旋 明年亞運個人賽或交棒

單車隊自上月底戰畢東奧後直飛中國，周二在洛陽完成場地單車項目，短組車手李慧詩、李海恩、楊礎搖、程嬿珊、羅子駿及杜棹熙，昨晨從賽場經上海抵港，經過檢測後在凌晨1時半才步出機場。李慧詩自東奧摘得爭先賽銅牌後，一併將全運爭先賽金牌及凱林賽銅牌帶回港。談及東奧熱潮，她感觸地答謝港人支持：「即使只得一人支持，我都會感恩，亦很想多謝從我出戰第一屆奧運就支持的大家。2012年一屆，我才剛冒起，上屆炒車失利，今屆繃緊情緒下出戰，再到全運已放鬆了很多，亦為成績感滿意，希望可令大家在我身上看到希望。」

繃緊情緒戰東奧 感激港人支持

棄戰下月場地世界賽

34歲的李慧詩早在東奧前表示會在全運後淡出，如今確認下月不會出戰在法國舉行的場地單車世界賽，拿到的資格將交由師妹上場汲取經驗。談及未來去向，她盼先返大學專注寫作相關的學業，亦解釋運動員資助一般在3月底決定延續或暫停，故待明年3月才再考慮全職車手路：「就像今屆全運，因為我的存在，大家沒留意羅子駿破了香港紀錄，還有杜棹熙踩入凱林賽決賽，這些都是短距離男隊重要的佳績。預計明年亞運我不會出戰個人項目，若團體賽需要我才再上場。」

承諾留車壇 或換角色助發展

李慧詩自3年前的亞運起兼任助教協助師妹，對於未來在隊中的角色，她承認仍需時思考。不過，屢為港寫歷史的她承諾絕不離開單車界，期望以另一身分助港隊突破：「我繼續做運動員未必是最好的選擇，希望單車發展不是靠一個人去支撐，例如推動學界，都能夠幫助車壇發展。近期我會保持訓練，只是暫停比賽放假休息。」

同樣接連戰畢全運與東奧的女將李海恩，表示家人已從蘇格蘭搬到北愛爾蘭居住，下周將飛到都柏林會合未婚夫，再一同回到新家團聚。

（全運消息）