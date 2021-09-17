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2021年9月17日星期五
PSG出閘脫腳 「MNM」鋒線失威 美斯首正選未建功 麥巴比傷退 普帥：需時磨合尋平衡
相隔14年重遇 紅軍挫A米再演經典
皇馬絕殺國米旗開得勝 卡馬雲加洛迪高入替奠勝
阿積士狂勝士砵亭平隊史 賀拿獨取4球嘆如夢境
喜鵲列斯聯爭開齋 威爾遜料下月底復出
體壇快訊：三獅升第3平隊史
電視精選
李慧詩專注學業 暫休戰思考前路 連戰東奧全運兩個月凱旋 明年亞運個人賽或交棒
張家朗傷半月板棄全運 返港檢查稱無礙
東奧冠軍女力士侯志慧超世界紀錄奪金
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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PSG出閘脫腳 「MNM」鋒線失威 美斯首正選未建功 麥巴比傷退 普帥：需時磨合尋平衡
相隔14年重遇 紅軍挫A米再演經典
皇馬絕殺國米旗開得勝 卡馬雲加洛迪高入替奠勝
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