體壇快訊：三獅升第3平隊史

哥列斯卡續約拜仁5年

德甲班霸拜仁慕尼黑昨宣布，與原定明夏約滿的中場哥列斯卡續約至2026年。這名26歲德國國腳於2018年夏天由史浩克04來投，近季站穩主力位置。此外，上輪取得開季首勝的哈化柏林，明晨將作客榜尾的格雷特霍夫力爭兩連捷。

阿美利加破城爭冠

中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃4強次回合，墨西哥勁旅CF阿美利加作客2：0輕取美職球會費城聯，兩回合計贏4：0，是這支7屆盟主自2015/16年球季以來再闖決賽。另一場4強次回合將於今早上演，由首回合小勝1球的蒙特雷迎戰同為墨超的藍十字，這亦意味決賽將演墨西哥球會內訌。

NBA不強制球員打針

NBA新球季將於下月中展開，聯盟昨公布將不會強制球員接種疫苗，已完成兩針的球員新季將毋須再定期檢測，而目前已自願打針的球員約為85%。另外，今夏轉投洛杉磯湖人的37歲球星安東尼，昨表明加盟「紫金軍團」的目標是爭冠，並自覺年輕，希望仍能延續球員生涯，暫不考慮退役。