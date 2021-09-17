皇馬絕殺國米旗開得勝 卡馬雲加洛迪高入替奠勝

高圖爾斯屢救險球保不失

皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯上半場至少撲出國際米蘭3次致命攻門，使球隊得以力保不失。國米於55至65分鐘先後換入杜費斯及祖亞昆哥利亞特等4將加強攻力，皇馬其後也在66和80分鐘，調入新兵中場卡馬雲加及鋒將洛迪高高斯。89分鐘，洛迪高接應卡馬雲加的第一時間橫傳後亦第一時間射入，鎖定1：0勝果。

「新丁」舒列夫報捷寫歷史

國米教練施蒙尼恩沙基慨嘆麾下未能把握入球機會，前鋒迪斯高亦說：「高圖爾斯的表現非常好。我們是有機會的，值得獲得更多。己隊不應在這種情况下全失3分。」皇馬主帥安察洛堤則說：「我軍與國米是D組的出線熱門。我們此役先獲甜頭。無人預期同組的舒列夫能戰勝薩克達，所以，你常常要小心翼翼。」

舒列夫藉艾達馬查奧爾及恩沙尼分別在16和62分鐘建功，主場以兩球淨勝薩克達，賽後以較佳得失球差壓皇馬領前。舒列夫來自東歐小國摩爾多瓦，首次參戰分組賽前在外圍賽連過4關，當中包括歐戰常客薩格勒布戴拿模及貝爾格萊德紅星。舒列夫將在9月28日作客挑戰皇馬。