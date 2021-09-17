相隔14年重遇 紅軍挫A米再演經典

軒達臣遠射奠勝 高治︰想起謝拉特

紅軍領隊高普意外地正選收起中堅華基爾雲迪積克及翼鋒沙迪奧文尼，不過球隊於9分鐘先憑後衛阿歷山大阿諾特傳中時「省中」敵衛湯姆利擺烏龍先開紀錄，在晏菲路球場第100次上陣的前鋒穆罕默德沙拿其後主射12碼宴客。AC米蘭完半場前由前鋒列比錫及中場巴謙戴亞斯於110秒內連下兩城，反超前2：1。利物浦換邊後沙拿將功補過扳平，加上中場佐敦軒達臣於69分鐘禁區頂勁射破網，反勝3：2。

佐敦軒達臣7年後取得第2個歐聯入球，紅軍名宿高治稱，這入球令他聯想到「神奇隊長」謝拉特：「入球方式太像謝拉特了，要用恰到的力量和射門技巧。」A米相隔7季重返歐聯，首戰獲對手高普讚賞：「AC米蘭已是很難應付的球隊，在今屆歐聯可走得很遠。」AC米蘭主帥皮奧利稱昨仗上了寶貴一課，有助球隊改進。

馬體會和波 基沙文續遭柴台

B組另一場，馬德里體育會在主場以0：0悶和完場前補時踢少一人的波圖。回巢馬體會的基沙文後備入替，續被球迷喝倒采，主帥施蒙尼稱這名法國隊鋒將須提升狀態，以行動重奪球迷歡心。