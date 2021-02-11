PSG出閘脫腳 「MNM」鋒線失威 美斯首正選未建功 麥巴比傷退 普帥：需時磨合尋平衡

美斯在上月底法甲作客蘭斯後備入替首為PSG上陣，經過國際賽周後，這名阿根廷隊球王昨在歐聯第2次為新東家落場，首度正選與尼馬及麥巴比組成「MNM」鋒線，作客比利時面對A組「牌面」最弱的布魯日，15分鐘由麥巴比助攻予中場安達靴里拉撞射先開紀錄，不過主場出戰的布魯日反擊甚為奏效，27分鐘由隊長雲拿根接應傳中扳平。美斯於2分鐘後幾乎取得在PSG首個入球，但在禁區頂右路熨射中楣彈出。然而，麥巴比於換邊後6分鐘因傷退下火線，這支星光熠熠的豪門最終作客只能打和1：1。

「MNM」三大球星首次同場未能打響頭炮，球隊全場9射4中，美斯有3次射門，但尼馬未有攻門，反而布魯日攻勢更多，有16射7中。連曾效力利物浦的布魯日門將米洛列特也稱，昨仗較預期輕鬆，只作出2、3次撲救。對於MNM鋒線首戰未能擦出火花，PSG主帥普捷天奴承認需時磨合：「他們需時建立默契，這並非單憑訓練便可建立。而為球隊找到平衡也是個挑戰。」普帥亦透露麥巴比扭傷足踝，將接受進一步檢查。

哥迪奧拿入城300場領軍碎錫

PSG歐聯首戰失分，A組勁敵的上屆歐聯亞軍曼城，則在主場與德甲的RB萊比錫合演「入球騷」。「藍月」由首戰歐聯的基亞利殊交出一入球一助攻，曾分別領先3：1及4：2，但客隊憑尼干古大演帽子戲法，3次追近比數。曼城最終由祖奧簡斯路及加比爾捷西斯再入兩球，以6：3大勝尾段有倒戈的安祖利奴兩黃一紅被逐的萊比錫，暫居A組榜首。

遭哥帥訓斥 基亞利殊：領隊應有表現

今仗是領隊哥迪奧拿執教曼城第300場賽事，縱是役開賽初段已保持領先，但他一貫表現肉緊，下半場被拍攝到在場邊訓斥兩名入球功臣馬列斯及基亞利殊，事後他解釋因二人沒按其指示執行戰術。被罵的基亞利殊卻為哥帥辯護：「因為我沒做好防守工作，這是領隊應有的表現，他對攻守都很有要求，我會細心聽取指導。」

（歐聯消息）