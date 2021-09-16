曼聯遭年青人絕殺 蘇帥捱批 回巢次戰再建功 C朗籲隊友抬起頭

C朗昨正選出戰回巢後首場歐戰，以177場追平門將卡斯拿斯的歐聯最多上陣場數紀錄。這名36歲葡萄牙隊球星繼上仗英超梅開二度後，昨在13分鐘接應般奴費南迪斯左路傳中撞射先開紀錄，但右閘雲比沙卡於35分鐘踩中對方腳部直接領紅被逐，比賽形勢急轉，紅魔換入達洛治及華拉尼冀維持防守，但66分鐘被年青人的尼加馬利奧把握稍改變方向的傳中門前扳平。蘇斯克查於72分鐘換走C朗及般奴，由連格及尼曼查馬迪入替，尾段踢得更保守，結果在補時5分鐘，連格回防時回傳入禁區，被主隊前鋒施爾巴特捷奧截得皮球順勢射入，令這支由外圍賽次圈一路晉級的瑞士超聯冠軍，以2：1絕殺10人應戰的曼聯。F組另一場，維拉利爾尾段踢少一人下，主場以2：2打和阿特蘭大。

雲比沙卡領紅 10人作客反負

曼聯昨仗長時間10人應戰，全場僅兩次射門均由C朗起腳，更是數據機構Opta自2003/04年球季起統計以來，紅魔最少射門的歐聯賽事。

蘇帥換走C朗般奴 後備連格招禍

蘇斯克查執教曼聯逾兩年半，領軍11場歐聯4勝7敗，只有一場不失球，昨仗臨場調動再捱批，對於被扳平後換走兩名進攻主力C朗及般奴，他堅持換人正確：「比賽去到70分鐘，C朗和般奴連同上仗英超已消耗一定體能，我必須讓他們休息，這是合適換人時機，換入馬迪和連格是希望保持控球權和帶來活力。」他認為雲比沙卡的攔截非蓄意，被罰紅牌過嚴，並稱餘下5場分組賽，需要至少取得10至12分：「我們必須主場全勝，再取一場作客勝仗，才能確保晉級。」

C朗賽後在社交網發文，亦在限時動態鼓勵隊友「抬起頭」：「這不是我們想要的賽果，但現在是時候要好好恢復及集中下一場比賽。」紅魔將於下周日晚英超作客韋斯咸，爭勝以穩固聯賽榜首席位。