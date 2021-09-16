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2021年9月16日星期四
全運會開幕 港劍擊隊領銜爭牌 張家朗下周日出鞘 攀石代表歐智鋒為港持旗亮相
英國東奧接力男跑手禁藥複檢不合格 中國隊勢獲補銅牌
拿玻里首擊征李城 班主批獎金少擬另起爐灶
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體壇快訊：港女足赴烏茲別克戰亞盃外
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【明報專訊】（請看附圖）
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