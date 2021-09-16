全運會開幕 港劍擊隊領銜爭牌 張家朗下周日出鞘 攀石代表歐智鋒為港持旗亮相

全運昨晚在西安奧體中心揭幕，出戰男子兩項全能的攀石港將歐智鋒周六才出戰預賽，得以在開幕禮首次擔任港隊持旗手，率領隊友及周五才開賽的空手道港將，約20名代表在37隊中緊接新疆隊，以第31隊進入會場。港隊今屆派出169名港將出戰18個項目，單車隊憑李慧詩及梁嘉儒奪得1金2銅後，前者昨晚已率先從洛陽賽場返抵香港，後者則留守當地準備下周展開的公路賽，而港隊下一個金牌希望將是劍擊隊，但他們同樣因賽場設於天津，昨晚未有現身開幕禮。

羅浩天伙隊友今打頭陣

戰佩劍個人賽為港爭佳績

劍擊隊於4年前的天津全運掃走1銀2銅，雖然上屆銀牌得主崔浩然剛回歸港隊不久，未有獲選出征，仍有東奧新科金牌得主張家朗領銜，但他要待下周日（19日）才上陣。港隊因賽場遲遲未有定案，戰畢東奧便直飛廣州隔離，近日才分批前往天津賽場適應，上屆亞運雙銅得主羅浩天今日將打頭陣，與何思朗及陳卓謙出戰男子佩劍個人賽，女將歐倩瑩、馬皞孜及林衍蕙亦緊接出戰女子組賽事。

兩金得主全紅嬋任廣東護旗手

至於約50名中國隊東奧冠軍亦會出戰今屆全運，在開幕前已奪全運兩金的14歲跳水新星全紅嬋，昨晚以廣東隊護旗手身分亮相主場館，真正持旗任務交由打破世界紀錄的東奧4×200米自由泳金牌成員湯慕涵。在會場升上中國國旗後，中國國家主席習近平宣布比賽開幕，而東道主武術選手楊順洪及教練、裁判代表緊接宣誓。全運未來12天尚會上演羽毛球、乒乓球、游泳、田徑等多個項目，東奧冠軍陳雨菲會於今日爭入羽毛球女單決賽，東奧首金得主楊倩亦會挾全運混合團體冠軍身分，明日起為浙江隊轉戰女子10米氣步槍賽事。

另外，港協暨奧委會昨發聲明，稱已按審計署及立法會去年的管治建議，檢討「運動員遴選政策及指引」及「採購政策及指引」，今向所有體育總會及機構公布指引，未來按新準則遴選。所有總會的檢視工作則預計在2023年中完成。