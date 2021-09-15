紅軍誓搶分出線免後顧 首擊迎AC米蘭 伊巴謙因傷未作客

艾利洛周日在英超足踝重創，昨完成手術，料養傷至明年，但紅軍仍有6將爭奪3個中場正選位置，預計明晨在分組賽首仗由隊長佐敦軒達臣頂上，伙拍法賓奴泰華利斯與堤亞高艾簡達拿。後兩者雖不以跑動能力見稱，但上仗能力抗列斯聯的逼搶快攻，可見艾簡達拿經過一季適應後，已找到攻守平衡，融入球隊。

6中場爭艾利洛空缺

對於分組賽形勢，利物浦領隊高普似乎有意拿其他球隊或球季比較：「這是真正的歐聯分組賽組合，目標都是夠分出到線，但最好就不要浪費時間，由此仗開始。」他又認為踏入30歲的攻擊主力穆罕默德沙拿能如美斯、基斯坦奴朗拿度等再征戰數年，似是呼應名宿加歷查的言論，希望會方盡快與球員續約。

AC米蘭上季取意甲亞軍，但之前連續7季缺席歐聯，在上月的分組賽抽籤被列入第4檔次，與第3檔次相對較強的葡超亞軍波圖同被編入B組，需惡鬥利物浦及西甲冠軍馬德里體育會。他們在2007年歐聯決賽擊敗紅軍，為2005年伊斯坦堡之夜雪恥。當季主將兼最後成為世界足球先生的卡卡，認為米蘭回歸歐聯，造訪晏菲路是驗證以老帶新的最佳地方：「我知道當年在馬甸尼、恩沙基等人身邊成長有多重要，現在就留給伊巴謙莫域、卡積亞等去引領。」不過，之前養傷4個月，上場意甲復出建功的伊巴謙，因賽後發現腳跟發炎，昨缺操下未有隨隊作客。另一名將舒夫真高看好中場東拿利冒起，也提到由里爾加盟的新門將邁治蘭：「你不會只剛好在法甲擊敗巴黎聖日耳門。」

南美兵復出 馬體會擺陣迎波圖

同組首輪另一場將由馬體會主場迎戰波圖，兩軍上季都在分組賽過關，馬體會前季更曾在16強加時淘汰利物浦，今仗料有一眾南美兵復出，前鋒祖奧菲歷斯亦傷癒候命。客軍則有利物浦借將中場馬高古積缺陣，但今季陣容變化不大。

（歐聯消息）