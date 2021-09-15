體壇快訊：蔚山挫川崎闖亞冠8強

女兒證比利日內出院

80歲巴西球王比利上月31日因開刀切除右側結腸腫瘤而入院，手術成功後在聖保羅的醫院休養近半個月後，已離開深切治療部，將在日內出院。他的女兒Kely Nascimento昨向外界報平安，並透露父親在手術後健康狀况理想。

維羅納解僱迪法蘭斯高

維羅納昨晨於意甲作客博洛尼亞以0：1敗陣，開季3戰全敗後位列第19位。球會隨即宣布解僱季前才上任的主帥迪法蘭斯高，料由祖雲達斯助教、克羅地亞前國腳杜托接掌。開季3戰1和2負的卡利亞里，同日亦解僱主帥森比利斯。

馬克加素爾投基羅納

36歲NBA名將馬克加素爾早前轉投孟菲斯灰熊後「和平分手」，以自由身重返家鄉西班牙，加盟昔日成名球會基羅納，意味這名於2019年助多倫多速龍奪冠的中鋒，結束13年NBA生涯。另外，發展開盟ＧLeague落實新季首增墨西哥球隊，名為墨西哥城船長。

港男排亞洲賽轉戰名次賽

男子排球亞洲賽昨續演分組賽，港隊在壓軸一輪面對泰國隊一度追平局數，第3局戰至「刁時」以27：29僅負，再輸一局18：25，以局數1：3敗陣，在B組3戰皆北後跌入名次賽。中國隊則在C組以局數2：3不敵澳洲隊，以小組次名打入8強。